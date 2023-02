Come si calcola il possesso palla (Di martedì 28 febbraio 2023) ??«Se il pallone ce l’abbiamo noi, non è a disposizione degli avversari» disse una volta il barone Nils Liedholm. Fabio Caressa gli avrebbe risposto che è più complesso di così. Secondo il giornalista il calcolo del possesso palla non è binario: non c’è infatti solo il possesso di una squadra, e poi il possesso di un’altra squadra, ma esiste tutto un interregno temporale in cui la palla non appartiene a nessuno, è contesa, libera. E allora la statistica del possesso palla che vediamo comunemente riportata durante le partite, che ha solo una percentuale divisa in due, non sarebbe accurata. «Se io passo il pallone a lui, mentre il pallone va a lui di chi è il possesso palla? Di nessuno». Caressa definisce il possesso ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 28 febbraio 2023) ??«Se il pallone ce l’abbiamo noi, non è a disposizione degli avversari» disse una volta il barone Nils Liedholm. Fabio Caressa gli avrebbe risposto che è più complesso di così. Secondo il giornalista il calcolo delnon è binario: non c’è infatti solo ildi una squadra, e poi ildi un’altra squadra, ma esiste tutto un interregno temporale in cui lanon appartiene a nessuno, è contesa, libera. E allora la statistica delche vediamo comunemente riportata durante le partite, che ha solo una percentuale divisa in due, non sarebbe accurata. «Se io passo il pallone a lui, mentre il pallone va a lui di chi è il? Di nessuno». Caressa definisce il...

