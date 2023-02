Come investire i risparmi dei pensionati? L’esempio australiano e le scelte italiane (Di martedì 28 febbraio 2023) Il tema dell’impiego dei soldi dei pensionati, già ampiamente dibattuto a tutte le latitudini, ha da qualche settimana tenuto banco nella discussione politica australiana a seguito della proposta del dotto ministro delle Finanze laburista Jim Chalmers di limitare i riscatti da parte dei beneficiari dei piani pensionistici qualora le necessità della vita lo suggeriscano (acquisto della casa, spese indifferibili ecc.). Colto dal medesimo furore anti-monetarista che ha animato il suo recente saggio sul ‘value-based capitalism’, aperto peraltro dalla citazione di un frammento di Eraclito di Efeso, Chalmers ha delineato il suo progetto di riforma del sistema pensionistico di Canberra – i cosiddetti superannuation schemes – volto a ridirigerne i flussi verso un investimento di lungo termine sulla trasformazione ecologica e l’assistenza sociale domestiche. La svolta sarebbe ... Leggi su formiche (Di martedì 28 febbraio 2023) Il tema dell’impiego dei soldi dei, già ampiamente dibattuto a tutte le latitudini, ha da qualche settimana tenuto banco nella discussione politica australiana a seguito della proposta del dotto ministro delle Finanze laburista Jim Chalmers di limitare i riscatti da parte dei beneficiari dei piani pensionistici qualora le necessità della vita lo suggeriscano (acquisto della casa, spese indifferibili ecc.). Colto dal medesimo furore anti-monetarista che ha animato il suo recente saggio sul ‘value-based capitalism’, aperto peraltro dalla citazione di un frammento di Eraclito di Efeso, Chalmers ha delineato il suo progetto di riforma del sistema pensionistico di Canberra – i cosiddetti superannuation schemes – volto a ridirigerne i flussi verso un investimento di lungo termine sulla trasformazione ecologica e l’assistenza sociale domestiche. La svolta sarebbe ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Osserv_Digital : Marco Moschini #Benetton spiega come sta cambiando il ruolo del personale di vendita all’interno dei negozi. I dipe… - TuttoQuaNews : RT @MilanoFinanza: Marta Bertolaso (Università Campus Bio-Medico di Roma): «Dobbiamo investire per aumentare il senso critico nei giovani,… - MilanoFinanza : Marta Bertolaso (Università Campus Bio-Medico di Roma): «Dobbiamo investire per aumentare il senso critico nei giov… - bronchiettasie : La giornata di oggi è dedicata alle malattie rare, come è il caso delle bronchiettasie idiopatiche. È importante co… -

Stralcio debiti, quale alternativa se il comune non aderisce Il decreto Milleproroghe è legge ed ai comuni (regioni e province) è dato più tempo per decidere come comportarsi di fronte allo stralcio debiti fino a 1.000 euro previsto con la legge di bilancio 2023. Entro il 31 marzo 2023 dovranno decidere se NON applicare lo stralcio " parziale " oppure se ... Sarà una Juventus made in Italy: gli obiettivi sul mercato per il prossimo anno Dopo aver investito su due fuoriclasse stranieri ultratrentenni come Paul Pogba e Angel Di Maria, ... dinamismo, intelligenza tattica: sarebbe un giocatore prezioso per la Juventus, pronta a investire ... Check Point Software lancia Infinity Spark Con un tasso di rilevamento del malware del 99,7%, protegge le PMI da minacce sempre più avanzate come phishing, ransomware, furto di credenziali e attacchi DNS. "Le PMI necessitano di investire ... Il decreto Milleproroghe è legge ed ai comuni (regioni e province) è dato più tempo per deciderecomportarsi di fronte allo stralcio debiti fino a 1.000 euro previsto con la legge di bilancio 2023. Entro il 31 marzo 2023 dovranno decidere se NON applicare lo stralcio " parziale " oppure se ...Dopo aver investito su due fuoriclasse stranieri ultratrentenniPaul Pogba e Angel Di Maria, ... dinamismo, intelligenza tattica: sarebbe un giocatore prezioso per la Juventus, pronta a...Con un tasso di rilevamento del malware del 99,7%, protegge le PMI da minacce sempre più avanzatephishing, ransomware, furto di credenziali e attacchi DNS. "Le PMI necessitano di... Obbligazioni: high yield alla riscossa, dove e come investire We Wealth Due italiani su 3 non pensano alla pensione Roma, 28 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Il primo dato che emerge dall’inchiesta di Altroconsumo, per capire come si comportano i risparmiatori di fronte al problema pensionistico, è che solo 1 italiano ... Schlein lavora alla squadra e parte dal popolo delle primarie Il programma della nuova leader del Pd tocca sostanzialmente 20 temi: dal lavoro alla riforma fiscale, dall'ecologia alla parità di genere, fino all'Ucraina. Chi è Elly Schlein E Renzi lancia l'Opa su ... Roma, 28 feb. (Adnkronos/Labitalia) - Il primo dato che emerge dall’inchiesta di Altroconsumo, per capire come si comportano i risparmiatori di fronte al problema pensionistico, è che solo 1 italiano ...Il programma della nuova leader del Pd tocca sostanzialmente 20 temi: dal lavoro alla riforma fiscale, dall'ecologia alla parità di genere, fino all'Ucraina. Chi è Elly Schlein E Renzi lancia l'Opa su ...