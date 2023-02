Come influiscono Russia, Cina e attacchi hacker nella sicurezza dell'Italia. Il rapporto dell'intelligence (Di martedì 28 febbraio 2023) Il comparto dell'intelligence Italiana ha pubblicato la Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza del 2022. Dentro le circa cento pagine della relazione si ritrovano tutti i maggiori temi che incidono ogni giorno sull'operato degli apparati informativi e quindi sulla sicurezza concreta dell'Italia. Nel 2022, l'invasione russa dell'Ucraina ha avuto un impatto profondo non solo per il nostro paese, ma anche per la nozione stessa di "ordine mondiale", messa in forte e continua discussione. Tra le sfaccettature che compongono i fattori di instabilità globale, secondo l'intelligence, ci sono ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 28 febbraio 2023) Il compartona ha pubblicato la Relazione annuale sulla politica'informazione per ladel 2022. Dentro le circa cento paginea relazione si ritrovano tutti i maggiori temi che incidono ogni giorno sull'operato degli apparati informativi e quindi sullaconcreta. Nel 2022, l'invasione russa'Ucraina ha avuto un impatto profondo non solo per il nostro paese, ma anche per la nozione stessa di "ordine mondiale", messa in forte e continua discussione. Tra le sfaccettature che compongono i fattori di instabilità globale, secondo l', ci sono ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fuma_ele : RT @AlsoliCinzia: Il 60% della popol. mondiale è carente di nutrienti come il ferro x la mancanza di nutrienti nel suolo, che influiscono s… - kvenka : RT @AlsoliCinzia: Il 60% della popol. mondiale è carente di nutrienti come il ferro x la mancanza di nutrienti nel suolo, che influiscono s… - AroundTheGameIT : A volte, però, influiscono anche le prestazioni. Tornando un po’ indietro, al 2020, i Denver Nuggets si sono ritrov… - AnushaRNookala : RT @AlsoliCinzia: Il 60% della popol. mondiale è carente di nutrienti come il ferro x la mancanza di nutrienti nel suolo, che influiscono s… - IPredicatore : @Fabri615 @ClaudioDeglinn2 Certo..come il 60% delle emissioni cinesi non influiscono sul riscaldamento climatico ch… -