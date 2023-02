Come arredare un open space: materiali a contrasto e arredi free-standing (Di martedì 28 febbraio 2023) Più luminosità, perché non ci sono le pareti a interrompere la libera circolazione della luce. E più superficie sfruttabile, sempre perché non ci sono le pareti che rubano centimetri di spazio. I vantaggi di un open space moderno sono molteplici, ma queste due caratteristiche hanno già un bel peso sul piano estetico e funzionale. Senza più muri che interrompono e separano gli spazi, la zona giorno non risulta più divisa in ingresso, cucina, sala da pranzo e salotto. C’è un unico ambiente che favorisce la condivisione con una certa dinamicità. Fondamentalmente, quello che cambia è l’approccio con cui si studia il progetto di interior design. Per arredare cucina e soggiorno Come ambiente unico, bisogna considerare il living al pari di una sola stanza dove, al di là delle zone preposte ad attività differenti, vive uno ... Leggi su dilei (Di martedì 28 febbraio 2023) Più luminosità, perché non ci sono le pareti a interrompere la libera circolazione della luce. E più superficie sfruttabile, sempre perché non ci sono le pareti che rubano centimetri di spazio. I vantaggi di unmoderno sono molteplici, ma queste due caratteristiche hanno già un bel peso sul piano estetico e funzionale. Senza più muri che interrompono e separano gli spazi, la zona giorno non risulta più divisa in ingresso, cucina, sala da pranzo e salotto. C’è un unico ambiente che favorisce la condivisione con una certa dinamicità. Fondamentalmente, quello che cambia è l’approccio con cui si studia il progetto di interior design. Percucina e soggiornoambiente unico, bisogna considerare il living al pari di una sola stanza dove, al di là delle zone preposte ad attività differenti, vive uno ...

