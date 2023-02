Coma Cose in concerto a Lignano. 2 settembre 2023 (Di martedì 28 febbraio 2023) Era nell’aria da qualche giorno ed era uno degli annunci più attesi per l’estate musicale in Friuli Venezia Giulia: i Coma Cose, il duo musicale più amato in Italia che ha emozionato tutti all’ultimo Festival di Sanremo, arrivano in concerto sabato 2 settembre all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro, all’interno della rassegna Nottinarena, organizzata da FVG Music Live e VignaPR. I biglietti saranno in vendita dalle ore 12:00 di giovedì 2 marzoonline su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Due anni fa le avevano cantate, quest’anno le hanno proprio mostrate al pubblico le loro Fiamme negli occhi (Doppio disco di platino): i Coma Cose sono tornati a Sanremo con un’altra bellissima canzone d’amore, “L’Addio”, che si è aggiudicata il Premio Bardotti ... Leggi su udine20 (Di martedì 28 febbraio 2023) Era nell’aria da qualche giorno ed era uno degli annunci più attesi per l’estate musicale in Friuli Venezia Giulia: i, il duo musicale più amato in Italia che ha emozionato tutti all’ultimo Festival di Sanremo, arrivano insabato 2all’Arena Alpe Adria diSabbiadoro, all’interno della rassegna Nottinarena, organizzata da FVG Music Live e VignaPR. I biglietti saranno in vendita dalle ore 12:00 di giovedì 2 marzoonline su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. Due anni fa le avevano cantate, quest’anno le hanno proprio mostrate al pubblico le loro Fiamme negli occhi (Doppio disco di platino): isono tornati a Sanremo con un’altra bellissima canzone d’amore, “L’Addio”, che si è aggiudicata il Premio Bardotti ...

