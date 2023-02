Colesterolo alto | studio indica scarsa aderenza a terapia con statine

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) – Oltre la metà di chi ha una condizione di rischio cardiovascolare definito “” o “molto” non controlla in modo adeguato l’ipercolesterolemia a causa di una non ottimalealla, cioè una non corretta assunzione dei farmaci prescritti, in particolare le. Lo evidenzia una recente analisi retrospettiva condotta in Italia a partire da dati dalla vita reale (real-world) su persone con elevati livelli di‘cattivo’ (Ldl-C) e in trattamento farmacologico. E’ quanto riporta un articolo pubblicato su ‘Alleati per la Salute’ (www.alleatiperlasalute.it), portale dedicato all’informazione medico-scientifica realizzato da Novartis. Nonostante le numerose raccomandazioni da parte di società scientifiche internazionali che sottolineano ...