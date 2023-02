Codice Braille, il progetto “Oltre i sensi” per aiutare i non vedenti: ecco il piano di azione (Di martedì 28 febbraio 2023) Riceviamo e volentieri pubblichiamo un contributo sul Codice Braille. Leggere al buio. Il progetto “Oltre i sensi” racconta l’importanza del Codice Braille, che contribuisce a risolvere i problemi delle persone non vedenti. La storia parte da Luis Braille che, da piccolo, si fece male a un occhio nella selleria dal papà. Poi divenne cieco da entrambi gli occhi e – come tanti in quel periodo – una volta diventato ragazzo provò a lavorare. Ma i lavori che venivano proposti erano privi di soddisfazioni e spesso accompagnati dalle umiliazioni dei colleghi. La “rivoluzione” di Braille All’epoca esisteva il metodo Hauy per poter leggere attraverso il tatto, ma non permetteva di scrivere. Nel 1821, durante la visita di un ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 febbraio 2023) Riceviamo e volentieri pubblichiamo un contributo sul. Leggere al buio. Il” racconta l’importanza del, che contribuisce a risolvere i problemi delle persone non. La storia parte da Luische, da piccolo, si fece male a un occhio nella selleria dal papà. Poi divenne cieco da entrambi gli occhi e – come tanti in quel periodo – una volta diventato ragazzo provò a lavorare. Ma i lavori che venivano proposti erano privi di soddisfazioni e spesso accompagnati dalle umiliazioni dei colleghi. La “rivoluzione” diAll’epoca esisteva il metodo Hauy per poter leggere attraverso il tatto, ma non permetteva di scrivere. Nel 1821, durante la visita di un ...

