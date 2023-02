Cocciaretto-Bassols Ribera oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Monterrey 2023 (Di martedì 28 febbraio 2023) Elisabetta Cocciaretto affronterà Marina Bassols Ribera nel primo turno del WTA 250 di Monterrey 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città messicana. Dopo i quarti di finale ottenuti la scorsa settimana a Merida, la giovane marchigiana punta ad un altro buon risultato e inizia la sua avventura contro la lucky loser iberica che è entrata in tabellone dopo il forfait della svedese Rebecca Peterson, probabilmente affaticata dopo la finale raggiunta e persa con Camila Giorgi domenica notte. La spagnola, n°124 del ranking mondiale, nelle qualificazioni ha battuto in tre set la padrona di casa Zarazua prima di arrendersi alla greca Despina Papamichail. Un match decisamente alla portata della nostra giocatrice, che parte con tutti i favori del pronostico. PROGRAMMA E COPERTURA ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Elisabettaaffronterà Marinanel primo turno del WTA 250 di, torneo di scena sul cemento outdoor della città messicana. Dopo i quarti di finale ottenuti la scorsa settimana a Merida, la giovane marchigiana punta ad un altro buon risultato e inizia la sua avventura contro la lucky loser iberica che è entrata in tabellone dopo il forfait della svedese Rebecca Peterson, probabilmente affaticata dopo la finale raggiunta e persa con Camila Giorgi domenica notte. La spagnola, n°124 del ranking mondiale, nelle qualificazioni ha battuto in tre set la padrona di casa Zarazua prima di arrendersi alla greca Despina Papamichail. Un match decisamente alla portata della nostra giocatrice, che parte con tutti i favori del pronostico. PROGRAMMA E COPERTURA ...

