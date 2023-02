Cna: “Mantenere il meccanismo della cessione per riqualificazione energetica e sismabonus” (Di martedì 28 febbraio 2023) ROMA – Mantenere il meccanismo della cessione del credito per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici e per il sismabonus, cancellare l’obbligo SOA per i lavori collegati ai bonus edilizi, ampliare la capienza fiscale delle banche per svuotare i cassetti fiscali delle imprese che rischiano il fallimento. Sono le richieste presentate da CNA nell’ambito dell’audizione in commissione Finanze della Camera per la conversione del decreto legge su misure urgenti in materia di cessione dei crediti. La Confederazione auspica lo stralcio della parte relativa alla cessione dei crediti, rinviando ogni decisione sul futuro dei bonus per l’edilizia solo a quando sarà chiarito il criterio da ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 febbraio 2023) ROMA –ildel credito per gli interventi didegli edifici e per il, cancellare l’obbligo SOA per i lavori collegati ai bonus edilizi, ampliare la capienza fiscale delle banche per svuotare i cassetti fiscali delle imprese che rischiano il fallimento. Sono le richieste presentate da CNA nell’ambito dell’audizione in commissione FinanzeCamera per la conversione del decreto legge su misure urgenti in materia didei crediti. La Confederazione auspica lo stralcioparte relativa alladei crediti, rinviando ogni decisione sul futuro dei bonus per l’edilizia solo a quando sarà chiarito il criterio da ...

