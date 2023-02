Cluj, dopo la sfida con la Lazio Malele fa perdere le proprie tracce: “Stufo degli insulti razzisti” (Di martedì 28 febbraio 2023) Appena pochi giorni fa è sceso in campo da titolare nei playoff di Conference League contro la Lazio, si tratta però dell’ultima volta che Cephas Malele, attaccante con un passato anche in Italia tra le fila del Palermo, del Trapani e dell’Entella, ha messo piede a Cluj, la città della Romania in cui è andato a giocare negli ultimi anni. Il giocatore, infatti, avrebbe fatto perdere le proprie tracce abbandonando la squadra, Stufo, secondo quanto riferito ai parenti, degli insulti razzisti ricevuti dai tifosi romeni. Secondo la stampa locale, però, alla base del suo allontanamento ci sarebbero dei dissidi con l’allenatore Petrescu. In attesa di chiarire la vicenda, il giocatore non è più rintracciabile e avrebbe rotto ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Appena pochi giorni fa è sceso in campo da titolare nei playoff di Conference League contro la, si tratta però dell’ultima volta che Cephas, attaccante con un passato anche in Italia tra le fila del Palermo, del Trapani e dell’Entella, ha messo piede a, la città della Romania in cui è andato a giocare negli ultimi anni. Il giocatore, infatti, avrebbe fattoleabbandonando la squadra,, secondo quanto riferito ai parenti,ricevuti dai tifosi romeni. Secondo la stampa locale, però, alla base del suo allontanamento ci sarebbero dei dissidi con l’allenatore Petrescu. In attesa di chiarire la vicenda, il giocatore non è più rintracciabile e avrebbe rotto ...

