Claudia Conte | “Dobbiamo promuovere la cultura della legalità”

(Di martedì 28 febbraio 2023) La scrittrice e imprenditricele più attivacapitale ci parla del suo ultimo libro, ‘La legge del cuore’, edito dalla Armando Curcio Editore, giunto alla sua seconda ristampa: un evento da segnalare come autentico successo letterario, per tornare a parlare die di mafia ricordando i nostri eroi, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che si sono sacrificati nella lotta contro le culture dell’omertà e dell’onore, con il suo ultimo romanzo ‘La legge del cuore’, edito da Armando Curcio, ha raggiunto la seconda edizione. Ciò rappresenta un traguardo importante, per questo ‘ciclone’ di ragazza, divenuta bravissima nell’organizzare premi ed eventi, ma anche scrittrice raffinata e con un passato da attrice che meritano il nostro interessamento. Con il tempo, ci siamo ...

Domenica 26 febbraio alle 19.30 la giovane Claudia Conte, scrittrice e attivista per i diritti umani, presenterà il suo ultimo lavoro letterario "La legge del cuore. Storia di assassini, vigliacchi ed eroi". Claudia Conte sarà accompagnata dalla Senatrice Valeria Fedeli che commenta così il romanzo: "Una storia, un racconto di riscatto e di possibilità. Una storia che educa alla legalità, precondizione necessaria per la democrazia".