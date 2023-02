Classifica canzoni del momento Febbraio 2023: hit parade top 20 (Di martedì 28 febbraio 2023) Paramore in vetta alla Classifica internazionale di Febbraio con “Running out of time”, sul podio anche NF e i Depeche Mode La Classifica dedicata alla musica internazionale di Febbraio segna due ritorni con brani che hanno conquistato il podio. Il primo è quello de Paramore che dopo 5 anni di silenzio tornano con l’album “This is why”. Tra gli estratti troviamo il singolo “Running out of time“. Il trio Hayley Williams, Taylor York e Zac Farro ci restituisce un brano tra il pop e l’alt-rock dove si parla della cattiva gestione del tempo come se non ce ne sia mai abbastanza per sistemare tutto. Nel video diretto da Ivanna Borin troviamo Hayley che fa un tributo alla moda della defunta stilista e icona Vivienne Westwood indossando un abito giallo della collezione SS2016 e un bustier vintage del 1990. Ci si trova ... Leggi su lopinionista (Di martedì 28 febbraio 2023) Paramore in vetta allainternazionale dicon “Running out of time”, sul podio anche NF e i Depeche Mode Ladedicata alla musica internazionale disegna due ritorni con brani che hanno conquistato il podio. Il primo è quello de Paramore che dopo 5 anni di silenzio tornano con l’album “This is why”. Tra gli estratti troviamo il singolo “Running out of time“. Il trio Hayley Williams, Taylor York e Zac Farro ci restituisce un brano tra il pop e l’alt-rock dove si parla della cattiva gestione del tempo come se non ce ne sia mai abbastanza per sistemare tutto. Nel video diretto da Ivanna Borin troviamo Hayley che fa un tributo alla moda della defunta stilista e icona Vivienne Westwood indossando un abito giallo della collezione SS2016 e un bustier vintage del 1990. Ci si trova ...

