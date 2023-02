Clamoroso Le Graet | dopo le dimissioni va alla FIFA | «Preso per la sua competenza»

(Di martedì 28 febbraio 2023)Le: l’ex presidente della Federcalcio francese ha già trovato un altro incaricoLepassa ad un incarico nella. Fresco diFedercalcio francese, la conferma sul suo nuovo ruolo è arrivata da Eric Borghini, membro del comitato esecutivo, ad RMC Sport. LE PAROLE – «È stato nominato da Gianni Infantino, per dirigere l’ufficio di Parigi. È stato nominato per le sue capacità, lae l’esperienza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Sappiamo tutti poi come è finita, con il dietrofront di Le Graet che ha rimescolato in maniera importante le carte in tavola.

Dimissioni Le Graet, già scelto il sostituto dell'ex presidente della Federcalcio Francese