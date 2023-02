Citofono Rosa per chi è solo | sconosciuti all’ascolto a Padova per l’iniziativa solidale

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 28 febbraio 2023) L’inclusione parte… dal. Mettersi a disposizione degli altri, di chi sente dentro di sé un bisogno urgente di confidarsi. E se la solitudine è uno dei mali della nostra società, trovare anche inun’apertura può essere un dono fondamentale nella vita di una persona. Non scontato, gratuito, disinteressato. Una sorta di confessionale laico, che non prevede assoluzioni ma semplicemente ascolto. Si chiama Citofoni, si legge apertura all’incontro. Si tratta di un progetto di arte pubblica partecipativa del performer e designer culturale Antonio Irre, realizzato in anteprima aper Green Squares, con il contributo del Comune, nell’ambito del progetto La Città delle Idee. “Vuoi scambiare due parole ma non sai con chi farlo? Sei nel posto giusto!” si legge nella targa che spiega l’idea alla base ...