Cisco e Mercedes Benz AG | il lavoro ibrido sale a bordo della nuova Classe E

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PoloInfoIt : Mercedes e Cisco portano in auto la videoconferenza - MilenaLazzaroni : RT @wireditalia: Le due aziende collaborano per trasferire sulle vetture di nuova generazione servizi come video-conferenze e altre funzion… - wireditalia : Le due aziende collaborano per trasferire sulle vetture di nuova generazione servizi come video-conferenze e altre… - ItaliaStartUp_ : Auto, Cisco e Mercedes vogliono farci fare le riunioni - allnewsngr : Mercedes-Benz, Cisco Collaborate To Create Mobile Office -

Webex bysarà la prima applicazione di collaborazione della berlina di lusso e la partnership rafforza l'impegno congiunto di- Benz enell'innovazione del lavoro ibrido e dei ...Ricordate il caso del senatore americano che partecipava a una videoconferenza dall'auto, peraltro fingendo malamente di essere in ufficio Presto, almeno per i possessori di, tutto ciò sarà normale.Trasformare le auto in efficienti uffici mobili . È il progetto a cui lavorano- Benz , annunciato il 27 febbraio al Mobile world congress di Barcellona dalla multinazionale statunitense specializzata nella fornitura di apparati di networking . Grazie all'...

Auto, Cisco e Mercedes vogliono farci fare le riunioni WIRED Italia

(Adnkronos) - •Il nuovo modello della vice ammiraglia tedesca sarà equipaggiato con Webex Meetings and Calling e disporrà delle funzionalità audio Webex AI, garantendo la massima flessibilità a chi la ...The new Mercedes-Benz E Class will have WiFi and drivers can download the Webex application to appear directly on the vehicle’s infotainment system Your car as a workplace…Cisco and Mercedes-Benz ...