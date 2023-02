Circolare della Ds sull’antifascismo, il docente universitario Azzoni: “Ecco cosa c’è che non va” (Di martedì 28 febbraio 2023) Sulla vicenda della lettera della dirigente scolastica riguardo ai fatti accaduti a Firenze, interviene Giampaolo Azzoni, ordinario di Teoria generale del diritto nell'Università di Pavia. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 febbraio 2023) Sulla vicendaletteradirigente scolastica riguardo ai fatti accaduti a Firenze, interviene Giampaolo, ordinario di Teoria generale del diritto nell'Università di Pavia. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Circolare della Ds sull’antifascismo, il docente universitario Azzoni: “Ecco cosa c’è che non va” - orizzontescuola : Circolare della Ds sull’antifascismo, Piantedosi: “La libera manifestazione del pensiero va riconosciuta sia alla p… - ggequilibrium : RT @KeringGroup: Oggi, insieme a @gucci, abbiamo il piacere di annunciare il lancio del Circular Hub, una nuova piattaforma innovativa che… - dammusilapalma : RT @puntoacaponline: In queste ore alcuni degli studenti dell'Istituto 'V. Almanza' di Pantelleria stanno finalmente prendendo possesso del… - InFoDifesa : Il Tar ha stabilito che la partita IVA del maresciallo della Guardia di Finanza non era stata finalizzata all’eserc… -