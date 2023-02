Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SandroPaparoni : L’azione nasce da un fallo che Ciofani prende a metà campo. Al contrario non lo ha fischiato -

CREMONA - Ha messo la firma sulla prima vittoria in campionato della "sua" Cremonese ai danni della Roma di Josè Mourinho . Danielè al settimo cielo nel post partita e ai microfoni di Dazn afferma: "E' una emozione bellissima, probabilmente la Roma ci porta bene vista la Coppa Italia. Pesava il rigore, come gli altri, ne ...... la squadra di Ballardini si affida alla rete di Tsadjout e al rigore diper scavalcare la ... Kumbullail posto dello squalificato Smalling, mentre Wijnaldum fa il debutto dal 1 a sei ...Il secondo tempo Ad inizio ripresa proteste veementi di Josè Mourinho che siil cartellino ... Okereke, servito da un tiro cross di, viene messo giù in area da Rui Patricio. Piccinini non ...

Ciofani prende in giro la Roma dopo il gol vittoria: "Ci portano bene..." Corriere dello Sport

