Ciclismo | Marta Bastianelli | “È bello salutare con una vittoria | confermato il ritiro”

Tripletta tricolore oggi in Belgio: a Le Samyn al femminile show dell'Italia del Ciclismo che si impone con Marta Bastianelli e completa il podio con Maria Giulia Confalonieri e Vittoria Guazzini. A quasi un anno di distanza dall'ultimo successo torna alla vittoria l'ex campionessa del mondo che si impone in uno sprint ristretto con la connazionale. Ai microfoni di WielerFlits conferma: "È certo che io mi ritiri? Sì, sono sicura". E ancora: "Sono molto contenta di questo risultato, anche perché il Belgio è la mia seconda casa. È stata una giornata durissima e non mi sentivo al massimo. Mi sono attenuta al piano che era di attaccare sull'ultimo tratto di pavé."

