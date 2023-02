Ciclismo, la Trek-Segafredo taglia lo stipendio ad Antonio Tiberi: “Lavoreremo per renderlo una persona migliore” (Di martedì 28 febbraio 2023) Anche la Trek-Segafredo dice la sua sull’increscioso caso riguardante il suo corridore Antonio Tiberi. La squadra ciclistica del World Tour ha deciso in via immediata di sospendere l’atleta frusinate dall’attività agonistica per 20 giorni (quantomeno) e ha anche emesso un comunicato sul suo sito ufficiale per chiarire la propria posizione in merito alla faccenda che ha coinvolto il ciclista classe 2001. Di cosa stiamo parlando? I fatti risalgono allo scorso 21 giugno, con l’ex Campione del Mondo a cronometro juniores che si era reso protagonista dell’uccisione di un gatto con un colpo di carabina ad aria compressa. L’animale era di proprietà di Federico Pedini Amati, ministro del Turismo ed ex Capitano Reggente della Repubblica di San Marino. Il ciclista aveva confessato e il tutto gli era costato una multa da 4.000 ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023) Anche ladice la sua sull’increscioso caso riguardante il suo corridore. La squadra ciclistica del World Tour ha deciso in via immediata di sospendere l’atleta frusinate dall’attività agonistica per 20 giorni (quantomeno) e ha anche emesso un comunicato sul suo sito ufficiale per chiarire la propria posizione in merito alla faccenda che ha coinvolto il ciclista classe 2001. Di cosa stiamo parlando? I fatti risalgono allo scorso 21 giugno, con l’ex Campione del Mondo a cronometro juniores che si era reso protagonista dell’uccisione di un gatto con un colpo di carabina ad aria compressa. L’animale era di proprietà di Federico Pedini Amati, ministro del Turismo ed ex Capitano Reggente della Repubblica di San Marino. Il ciclista aveva confessato e il tutto gli era costato una multa da 4.000 ...

