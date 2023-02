Ciclismo, il corridore Tiberi spara e uccide un gatto: polemica a San Marino (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ciclista risiede infatti nel paese Antonio Tiberi, ciclista 21 enne e bronzo agli europei del 2018 è nella bufera. L’italiano, che però risiede a San Marino dal 2022 è finito nei guai. Ha sparato e ucciso a un gatto e come spiegata Corriere della Sera, nelle ricostruzione della Gendarmeria l’ha fatto: «posizionandosi con la carabina ad aria compressa del tipo Hatsan BT65 SB Elite in prossimità della finestra dell’appartamento in cui risiede a San Marino… l’imputato esplodeva colpi in direzione via Istriani, colpendo intenzionalmente al cranio un gatto che ivi transitava…» È stata così aperta un’inchiesta che ha portato Tiberi a essere multato per 4.000 €. Il gatto era stato però adottato dal ministro del Turismo di San Marino, ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 febbraio 2023) Il ciclista risiede infatti nel paese Antonio, ciclista 21 enne e bronzo agli europei del 2018 è nella bufera. L’italiano, che però risiede a Sandal 2022 è finito nei guai. Hato e ucciso a une come spiegata Corriere della Sera, nelle ricostruzione della Gendarmeria l’ha fatto: «posizionandosi con la carabina ad aria compressa del tipo Hatsan BT65 SB Elite in prossimità della finestra dell’appartamento in cui risiede a San… l’imputato esplodeva colpi in direzione via Istriani, colpendo intenzionalmente al cranio unche ivi transitava…» È stata così aperta un’inchiesta che ha portatoa essere multato per 4.000 €. Ilera stato però adottato dal ministro del Turismo di San, ...

