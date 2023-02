Ciclismo | Giuseppe Martinelli | “Pogacar ha più classe di Evenepoel Fossi in Ganna | lascerei la pista”

Leggi su oasport

(Di martedì 28 febbraio 2023), per tutti Beppe o ‘Martino’, nel corso della sua carriera come direttore sportivo è stato al fianco di corridori come Mar­co Pantani, Ste­fano Gar­zelli, Gilberto Si­mo­ni, Damiano Cunego, Vincenzo Nibali e Fabio Aru. A 67 anni Beppe rimane uno dei guru presenti nel nostro World Tour, quella di quest’anno è la sua 37esima stagione alla guida dell’ammiraglia: “Ho sempre avuto fiducia nel nostro, credo però che a noi manchi una squadra World Tour, solo così possiamo costruire sin dalla base. Non avendo una squadra World Tour abbiamo corridori sparsi in tutto il mondo, ilitaliano c’è, ma il problema è che i nostri ragazzi corrono per formazioni straniere e per grandi campioni e quindi spesso con il ruolo di gregario“. All’Astana manca un corridore da corse a tappe: è una scelta ...