Ciclismo femminile | tripletta italiana a Le Samyn! Bastianelli batte Confalonieri allo sprint | terza Guazzini

(Di martedì 28 febbraio 2023)al Grand Prix Le Samyn. Marta(UAE Team ADQ) si impone in unoristretto sull’altra azzurra Maria Giulia(Uno-X) dopo che le due sono riuscite ad evadere dal gruppo negli ultimi chilometri di corsa. La festa azzurra viene completata da Vittoria(FDJ-Suez) che si prende la volata delle battute. Corsa breve, di poco inferiore ai 100 chilometri ma con tre giri del circuito comprendente la Cote de la Roquette e la Cote des Nonettes. Proprio per questo percorso non troppo lungo, ogni piccolo tentativo di fuga viene tamponato in maniera alquanto agile. Si arriva così negli ultimi 20 chilometri. Tante le accelerazioni sui due GPM, ma nessuna riesce a fare la differenza. Il gruppo si screma in maniera ...