Ciclismo, Antonio Tiberi sospeso dalla Trek-Segafredo: rischio licenziamento dopo aver ucciso un gatto (Di martedì 28 febbraio 2023) Antonio Tiberi è stato sospeso dalla Trek-Segafredo. La squadra ciclistica di livello World Tour ha deciso di sollevare l’atleta dall’attività agonistica per un mese: non correrà il Laigueglia domani e resterà fermo almeno fino al 28 marzo, saltando dunque anche i primi grandi appuntamenti della stagione (si entrerà nel vivo con Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Parigi-Nizza, Milano-Sanremo). La squadra di matrice statunitense e con sponsor italiano starebbe pensando anche al licenziamento, come ha riportato la Gazzetta dello Sport. La Trek-Segafredo si è infatti considerata parte lesa in merito a una vicenda che ha interessato l’ex Campione del Mondo a cronometro tra gli juniores. Lo scorso 21 giugno, infatti, il 21enne aveva ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023)è stato. La squadra ciclistica di livello World Tour ha deciso di sollevare l’atleta dall’attività agonistica per un mese: non correrà il Laigueglia domani e resterà fermo almeno fino al 28 marzo, saltando dunque anche i primi grandi appuntamenti della stagione (si entrerà nel vivo con Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Parigi-Nizza, Milano-Sanremo). La squadra di matrice statunitense e con sponsor italiano starebbe pensando anche al, come ha riportato la Gazzetta dello Sport. Lasi è infatti considerata parte lesa in merito a una vicenda che ha interessato l’ex Campione del Mondo a cronometro tra gli juniores. Lo scorso 21 giugno, infatti, il 21enne aveva ...

