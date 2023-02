Ciclismo, Antonio Tiberi si pente: “Mi vergogno, chiedo scusa a tutti”. E il commento di Vincenzo Nibali… (Di martedì 28 febbraio 2023) Antonio Tiberi chiede scusa. Il ciclista della Trek-Segafredo, sospeso senza stipendio per 20 giorni dal team del World Tour, ha rilasciato un post sul suo profilo Instagram per “cospargersi il capo di cenere” dopo i fatti incresciosi che lo hanno visto protagonista. Il ciclista nativo di Frosinone, infatti, lo scorso 21 giugno ha ucciso un gatto con un colpo di carabina ad aria compressa. L’animale era di proprietà di Federico Pedini Amati, ministro del Turismo ed ex Capitano Reggente della Repubblica di San Marino. Una “bravata” davvero inaccettabile che è costata 4.000 euro di multa al ciclista e, come detto, anche la sospensione dal suo team. Pochi minuti fa Antonio Tiberi ha pubblicato le scuse sul suo profilo Instagram. Ecco le sue parole: “Sono profondamente pentito di quanto è successo. Sparare ... Leggi su oasport (Di martedì 28 febbraio 2023)chiede. Il ciclista della Trek-Segafredo, sospeso senza stipendio per 20 giorni dal team del World Tour, ha rilasciato un post sul suo profilo Instagram per “cospargersi il capo di cenere” dopo i fatti incresciosi che lo hanno visto protagonista. Il ciclista nativo di Frosinone, infatti, lo scorso 21 giugno ha ucciso un gatto con un colpo di carabina ad aria compressa. L’animale era di proprietà di Federico Pedini Amati, ministro del Turismo ed ex Capitano Reggente della Repubblica di San Marino. Una “bravata” davvero inaccettabile che è costata 4.000 euro di multa al ciclista e, come detto, anche la sospensione dal suo team. Pochi minuti faha pubblicato le scuse sul suo profilo Instagram. Ecco le sue parole: “Sono profondamente pentito di quanto è successo. Sparare ...

