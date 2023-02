Ciclismo | Antonio Tiberi multato per avere ucciso il gatto di un ministro “Togliamogli la residenza”

Leggi su oasport

(Di martedì 28 febbraio 2023)avevaunlo scorso 21 giugno. Il ciclista professionista aveva acquistato una carabina ad aria compressa e aveva deciso di testare la propria mira, prima contro un cartello stradale e poi contro l’animale: il felino è stato colpito ed è morto. Il padrone delse ne è accorto: è Federico Pedini Amati,del Turismo ed ex Capitano Reggente. Un titolo che nella Repubblica di San Marino, dove è avvenuto il fatto e doveè residente, significa ex Capo dello Stato. La dinamica venne presto chiarita eaveva ammesso la propria colpa, affermando però che non era sua intenzione uccidere. Adesso è arrivata la sentenza: multa di 4.000 euro. Una misura che non soddisfa l’ex Reggente, il ...