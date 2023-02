Choc al carcere di Viterbo: detenuto frattura il naso ad un agente penitenziario intervenuto per impedirgli di incendiare la cella (Di martedì 28 febbraio 2023) “Un detenuto extracomunitario, ieri sera ha rotto il setto nasale con una testata al preposto di Polizia Penitenziaria in una sezione del carcere di Viterbo. Il Poliziotto era intervenuto per impedire al detenuto di continuare ad incendiare la cella e gli è stata assegnata una prognosi di trenta giorni per la frattura”. Un gravissimo fatto, comunicato da Ciro Di Domenico e Danilo Picchio del Coordinamento Regionale FP CGIL Polizia Penitenziaria regione Lazio: “Sei giorni di prognosi all’Ispettore di sorveglianza generale che ha contenuto il detenuto e altri tre giorni di prognosi anche all’agente rimasto intossicato dai fumi dell’incendio”. Dal canto suo Mirko Manna, Nazionale FP CGIL Polizia Penitenziaria, afferma ... Leggi su italiasera (Di martedì 28 febbraio 2023) “Unextracomunitario, ieri sera ha rotto il setto nasale con una testata al preposto di Polizia Penitenziaria in una sezione deldi. Il Poliziotto eraper impedire aldi continuare adlae gli è stata assegnata una prognosi di trenta giorni per la”. Un gravissimo fatto, comunicato da Ciro Di Domenico e Danilo Picchio del Coordinamento Regionale FP CGIL Polizia Penitenziaria regione Lazio: “Sei giorni di prognosi all’Ispettore di sorveglianza generale che ha contenuto ile altri tre giorni di prognosi anche all’rimasto intossicato dai fumi dell’incendio”. Dal canto suo Mirko Manna, Nazionale FP CGIL Polizia Penitenziaria, afferma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pmanzo70 : RT @NicolaPorro: La storia di un noto prigioniero politico a #Cuba ?? - Arianna42843157 : RT @NicolaPorro: La storia di un noto prigioniero politico a #Cuba ?? - NicolaPorro : La storia di un noto prigioniero politico a #Cuba ?? - Piovegovernolad : Rai, choc all'Eredità: condannato a 24 anni di carcere per aver v...Altro... - SardiniaPost : Custodia cautelare in carcere per Monica Vinci, la madre di Chiara, la tredicenne uccisa a coltellate. La donna è f… -