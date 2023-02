(Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) - Il Comitato per i medicinali a uso umano () dell'Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio di ivosidenib compresse - un inibitore dell'enzima mutato isocitrato deidrogenasi 1 (Idh1) - per due indicazioni: in combinazione con azacitidina per il trattamento di pazienti con(Lma) Idh1 mutata didiagnosi e non candidabili alla chemiodi induzione standard; in monoper il trattamento di pazienti adulti con(Cca) Idh1 mutato, localmente avanzato o metastatico, precedentemente trattato. Lo annuncia Servier, l'azienda produttrice della, spiegando che il parere positivo del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Chmp di Ema, ok a commercializzazione nuova terapia target per leucemia mieloide acuta e colangiocarcinoma -… - BasicLifeSupp : Vitiligine. Da Chmp dell’Ema parere positivo per ruxolitinib crema - BasicLifeSupp : Leucemia Mieloide Acuta e Colangiocarcinoma con mutazione Idh1: parere positivo del Chmp di Ema per ivosidenib - HighResearchCRO : RT @AboutPharmaHPS: Parere negativo del Chmp dell’Ema per #molnupiravir, la pillola anti-Covid di Msd per il trattamento degli adulti. Ne d… - cottinilor : RT @AboutPharmaHPS: Parere negativo del Chmp dell’Ema per #molnupiravir, la pillola anti-Covid di Msd per il trattamento degli adulti. Ne d… -

Roma, 28 feb. - L'americana AbbVie annuncia che il Comitato per i medicinali per uso umano () dell'Agenzia europea del farmacoha espresso parere positivo per upadacitinib 45 mg (dose d'induzione) e 15 e 30 mg (dosi di mantenimento) per il trattamento di pazienti adulti con malattia ...Il Comitato per i medicinali per uso umano () dell'Agenzia Europea per i Medicinali () ha rilasciato il proprio parere positivo upadacitinib, (45 mg [dose d'induzione] e 15 e 30 mg [dosi di mantenimento]) per il trattamento di pazienti ...Ivosidenib compresse trattamento personalizzato mirato alla mutazione Idh1 Roma, 27 feb. - Il Comitato per i medicinali a uso umano () dell'Agenzia europea del farmacoha raccomandato l'autorizzazione all'immissione in commercio di ivosidenib compresse - un inibitore dell'enzima mutato isocitrato deidrogenasi 1 (Idh1) - per ...

Via libera dal Chmp dell'Ema a upadacitinib per la malattia di Crohn AboutPharma

Roma, 27 feb. (Adnkronos Salute) – Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema ha raccomandato l’autorizzazione all’immissione in commercio di ivosidenib compr ...Roma, 28 feb. (Adnkronos Salute) – L’americana AbbVie annuncia che il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema ha espresso parere positivo per upadacitinib 4 ...