Chiusura dello spazio aereo su San Pietroburgo | i media | “Oggetto non identificato”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 28 febbraio 2023) Voli in tilt e riprogrammazione dei tabelloni in corso dopo latemporaneasu Sandovuto, secondo quanto riferiscono irussi, all’avvistamento di unnon. Intanto, svariate emittenti televisive e radiofoniche del Paese hanno subito un massiccio attacco hacker.temporaneasu San, voli in tilt È stata fissata per le ore 13:20 di Mosca – corrispondenti alla 11:20 in Italia – la revoca dellache sovrasta San, in Russia. La ...