Chiude per allarme drone l'aeroporto di Pietroburgo, Difesa: solo un'esercitazione (Di martedì 28 febbraio 2023) A Sud, droni sulla regione di Krasnodar e la repubblica di Adygeya, a Nord l'aeroporto di San Pietroburgo temporaneamente chiuso dopo l'avvistamento di un velivolo non identificato: in Russia è alta ...

