Chiede un bicchiere d'acqua al bar, beve sapone: ricoverato al "Vito Fazzi" Il 36enne sottoposto a lavanda gastrica (Di martedì 28 febbraio 2023) Accaduto a Surbo. In un bar il 36enne ha chiesto un bicchiere d'acqua, gli è stato servito per errore un bicchiere di sapone e l'uomo ha bevuto. Poi si è sentito male. È stato ricoverato all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce dove gli è stata praticata una lavanda gastrica.

