Chiara uccisa a 13 anni, la madre trasferita in carcere. Non reagisce agli stimoli, l'appello: 'Va ricoverata' (Di martedì 28 febbraio 2023) Monica Vinci , la madre che ha ucciso la figlia 13enne Chiara Carta con 30 coltellate, è stata trasferita dal reparto di Psichiatria dell'ospedale San Martino di Oristano dove era ricovera dopo il ... Leggi su leggo (Di martedì 28 febbraio 2023) Monica Vinci , lache ha ucciso la figlia 13enneCarta con 30 coltellate, è statadal reparto di Psichiatria dell'ospedale San Martino di Oristano dove era ricovera dopo il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... leggoit : Chiara uccisa a 13 anni, la madre trasferita in carcere. Non reagisce agli stimoli, l'appello: «Va ricoverata» - infoitinterno : Chiara uccisa, la madre trasferita a Uta. L'associazione Sdr: 'Incomprensibile' - SardiniaPost : È stata trasferita nel carcere di Uta Monica Vinci, la 52enne che dieci giorni fa ha ucciso con 30 coltellate la fi… - infoitinterno : Una settimana fa l’orrendo omicidio di Chiara, uccisa a 13 anni dalla madre - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Una settimana fa l’orrendo omicidio di Chiara, uccisa a 13 anni dalla madre: pellegrinaggio in… -

Chiara uccisa a 13 anni, la madre trasferita in carcere. Non reagisce agli stimoli, l'appello: 'Va ricoverata' Monica Vinci , la madre che ha ucciso la figlia 13enne Chiara Carta con 30 coltellate, è stata trasferita dal reparto di Psichiatria dell'ospedale San Martino di Oristano dove era ricovera dopo il tentativo di suicidio , al centro clinico del carcere di ... 13enne uccisa, la madre trasferita dall'ospedale in carcere Monica Vinci, la 52enne che dieci giorni fa ha ucciso con 30 coltellate la figlia, Chiara Carta di 13 anni, nella loro casa di Silì, una frazione di Oristano, è stata trasferita dal reparto di Psichiatria dell'ospedale San Martino di Oristano dove era ricovera dopo il tentativo di ... Chiara uccisa, la madre trasferita a Uta. L'associazione Sdr: 'Incomprensibile' È stata trasferita nel carcere di Uta Monica Vinci , la 52enne che dieci giorni fa ha ucciso con 30 coltellate la figlia, Chiara Carta di 13 anni, nella loro casa di Silì, frazione di Oristano . La donna era ricoverata nel reparto di Psichiatria dell' ospedale San Martino di Oristano dove era ricovera dopo il tentativo ... Monica Vinci , la madre che ha ucciso la figlia 13enneCarta con 30 coltellate, è stata trasferita dal reparto di Psichiatria dell'ospedale San Martino di Oristano dove era ricovera dopo il tentativo di suicidio , al centro clinico del carcere di ...Monica Vinci, la 52enne che dieci giorni fa ha ucciso con 30 coltellate la figlia,Carta di 13 anni, nella loro casa di Silì, una frazione di Oristano, è stata trasferita dal reparto di Psichiatria dell'ospedale San Martino di Oristano dove era ricovera dopo il tentativo di ...È stata trasferita nel carcere di Uta Monica Vinci , la 52enne che dieci giorni fa ha ucciso con 30 coltellate la figlia,Carta di 13 anni, nella loro casa di Silì, frazione di Oristano . La donna era ricoverata nel reparto di Psichiatria dell' ospedale San Martino di Oristano dove era ricovera dopo il tentativo ... Chiara uccisa, la madre trasferita a Uta. L'associazione Sdr ... SardiniaPost Chiara uccisa a 13 anni, la madre trasferita in carcere. Non reagisce agli stimoli, l'appello: «Va ricoverata» Monica Vinci, la madre che ha ucciso la figlia 13enne Chiara Carta con 30 coltellate, è stata trasferita dal reparto di Psichiatria dell'ospedale San Martino di Oristano dove ... Chiara uccisa, la madre trasferita a Uta. L'associazione Sdr: "Incomprensibile" «Avevamo chiesto che la madre fosse dichiarata incapace di intendere e di volere, ma l’istanza è stata rigettata». Lo ha detto all’Ansa, il legale Filippo Cogotti, che tutela Piero Carta, il padre di ... Monica Vinci, la madre che ha ucciso la figlia 13enne Chiara Carta con 30 coltellate, è stata trasferita dal reparto di Psichiatria dell'ospedale San Martino di Oristano dove ...«Avevamo chiesto che la madre fosse dichiarata incapace di intendere e di volere, ma l’istanza è stata rigettata». Lo ha detto all’Ansa, il legale Filippo Cogotti, che tutela Piero Carta, il padre di ...