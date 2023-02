Chiara si vendica delle corna di Davide | lui reagisce in maniera inaspettata

Leggi su biccy

(Di martedì 28 febbraio 2023)Donadei, secondo quanto trapelato nel corso degli ultimi mesi, avrebbe avuto più amanti mentre stava conRabbi. L’ultima sarebbe “una donna famosa di Casoira” che è stata scoperta dalla Rabbi proprio guardando la diretta del Grande Fratello Vip. “Mi fa rabbia, questa ragazza è la stessa persona che si proclamava addirittura mia amica, che nel momento in cui eravamo in crisi mi propose di fare due o tre giorni insieme in vacanza. Nonostante io ci sia stata insieme, sia stata zitta e in qualche modo lo abbia anche tutelato, lui continua a sp**tanarsi”. Quando ieri sera Antonella Fiordelisi ha scoperto che Edoardo Donnamaria aveva fatto il porcellino con Nicole Murgia,Rabbi ha tirato una frecciatina via social che è stata riportata in puntata. “Benvenuta nel club Anto” – ha scritto su Instagram – “Fatti consolare ora ...