Chiara Rabbi velenosissima con Antonella Fiordelisi: "Fatti consolare dai tuoi amichetti"

Chiara Rabbi velenosissima con Antonella Fiordelisi: ennesima frecciatina al suo ex Davide Donadei

Davide Donadei è nella casa del Grande Fratello Vip in quanto ex tronista di Uomini e Donne. Prima ancora dell'inizio del programma si vociferava che, con la sua ex Chiara Rabbi, stessero sostenendo il provino per entrare nella casa del Grande Fratello Vip come coppia. Dopo la rottura, secondo Amedeo Venza, Chiara ha continuato a telefonare e mandare messaggi a chiunque per entrare in casa. Oggi ad essere un concorrente è Davide che spesso, non cita la sua ex, ma lascia intendere che si riferisce proprio a lei. Alcuni hanno notato che proprio sabato scorso, mentre si allenava con Antonella, parlava di una ragazza di Cassino famosa con ...

