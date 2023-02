(Di martedì 28 febbraio 2023) Volata in Francia per la Paris Fashion Week,ha partecipato all'eventosfoggiando un outfit molto particolare. L'articolo proviene da Novella 2000.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... disinformatico : Dai, @Agenzia_Italia , assumete qualcuno che non scriva queste stupidaggini. Se quello è un razzo Falcon 9, io sono… - FranAltomare : Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a ma… - GiusCandela : Chiara Ferragni e Fedez insieme ora. Casa Cipriani a Milano (fonte Alberto Dandolo) - Novella_2000 : Chiara Ferragni ha “dimenticato” il reggiseno a casa: alla sfilata di Dior con un vedo/non vedo (FOTO) - wehateporn : Chiara Ferragni -

Dopo l'abito Naked di Dior sfoggiato al festival di Sanremo, che mostrava il disegno del suo corpo,prosegue il suo attivismo a favore del movimento Free The Nipple con una canotta trasparente che lasciava i capezzoli in vista. Così l'imprenditrice digitale ha presenziato alla ...proclama il maxi - eyeliner come nuova tendenza della stagione sfoggiandolo alla Fashion Week, il suo look da ...Milano Fashion Week,da Prada e tutte le altre star in front row Le sfilate milanesi entrano nel vivo, e si moltiplicano le celebrità in prima fila come ospiti dei brand. Tra le più ...

É stata una vera sorpresa assistere al ritorno di un trend inaspettato alla Milano Fashion Week: Chiara Ferragni proclama il maxi-eyeliner come nuova tendenza della stagione, il suo look da imitare.L’episodio è accaduto a Milano durante una sfilata Gucci: secondo molti utenti sui social, l'influencer non sarebbe riuscita a nascondere un certo fastidio. Il video completo ...