Chiara Ferragni che cos’ha sul braccio? L’influencer in intimo | un dettaglio sorprende

(Di martedì 28 febbraio 2023)ha messo in evidenza la propria bellezza anche di recente, con unche è saltato subito all’occhio attento dei fan. Instagram ha avuto modo di lanciare sul palcoscenico mondiale una serie pazzesca di ragazze sensazionali, ma non ci sono dubbi che una può essere considerata l’incontrastata reginetta in Italia. Stiamo ovviamente parlando di, con la stupenda ragazza di Cremona che ha dato il via nel corso della propria carriera a una serie incredibile di collaborazione che le hanno garantito di ottenere un successo strepitoso. InstagramNaturalmente tutti quanti conosciamo perfettamente anche la grande crescita esponenziale che ha avuto nel corso degli anni la bellissima catena difemminile “Intimissimi”, con la bella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... disinformatico : Dai, @Agenzia_Italia , assumete qualcuno che non scriva queste stupidaggini. Se quello è un razzo Falcon 9, io sono… - FranAltomare : Quindi Fedez e Chiara Ferragni hanno stoppato qualsiasi forma di interazione social per poi essere normalmente a ma… - GiusCandela : Chiara Ferragni e Fedez insieme ora. Casa Cipriani a Milano (fonte Alberto Dandolo) - FasuloGianni : RT @disinformatico: Dai, @Agenzia_Italia , assumete qualcuno che non scriva queste stupidaggini. Se quello è un razzo Falcon 9, io sono Chi… - thotmilanodm : ma xche chiara ferragni continua a far vedere i capezzoli in tutti i vestiti se prima si poteva considerare alterna… -

Fino al parossismo che suggerisce i nuovi guru in Rosa il Chimico o nellache si selfa con la Segre al museo dell'Olocausto e poi candida ammette: non ne so niente, cercherò di ...Dopo l'abito Naked di Dior sfoggiato al festival di Sanremo, che mostrava il disegno del suo corpo,prosegue il suo attivismo a favore del movimento Free The Nipple con una canotta trasparente che lasciava i capezzoli in vista. Così l'imprenditrice digitale ha presenziato alla ...proclama il maxi - eyeliner come nuova tendenza della stagione sfoggiandolo alla Fashion Week, il suo look da ...

Chiara Ferragni era tra gli ospiti più attesi alla sfilata di Dior. Ecco perché in queste ore non ha fatto mancare la sua presenza alla sfilata della Maison francese. Una presenza che non è certo ...É stata una vera sorpresa assistere al ritorno di un trend inaspettato alla Milano Fashion Week: Chiara Ferragni proclama il maxi-eyeliner come nuova tendenza della stagione, il suo look da imitare.