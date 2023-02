Chiara Biasi, esce dall’oceano e il bikini è esagerato: sei stupenda (Di martedì 28 febbraio 2023) Chiara Biasi è tra le più note influencer e le sue vacanze sono in grado di regalare degli scatti davvero difficili da non ammirare. Lo spettacolo della rete si è fatto sempre più incredibile grazie al favoloso aumento giorno dopo giorno delle influencer, delle donne che hanno fatto della propria bellezza un vero e proprio stile di vita. Tra coloro che hanno saputo far valere le proprie doti come pochissime altre c’è senza ombra di dubbio la sensazionale Chiara Biasi, una modella che anche nell’ultimo periodo ha saputo dimostrare tutto il proprio immenso fascino. InstagramDa ormai diverso tempo si sta divertendo nella magica isola delle Maldive, una zona del mondo che è sempre stata tra le più ambite dai Vip che ci possono così godere un po’ di sano e meritato relax. Per lei però la vacanza vuol dire anche un modo per ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 28 febbraio 2023)è tra le più note influencer e le sue vacanze sono in grado di regalare degli scatti davvero difficili da non ammirare. Lo spettacolo della rete si è fatto sempre più incredibile grazie al favoloso aumento giorno dopo giorno delle influencer, delle donne che hanno fatto della propria bellezza un vero e proprio stile di vita. Tra coloro che hanno saputo far valere le proprie doti come pochissime altre c’è senza ombra di dubbio la sensazionale, una modella che anche nell’ultimo periodo ha saputo dimostrare tutto il proprio immenso fascino. InstagramDa ormai diverso tempo si sta divertendo nella magica isola delle Maldive, una zona del mondo che è sempre stata tra le più ambite dai Vip che ci possono così godere un po’ di sano e meritato relax. Per lei però la vacanza vuol dire anche un modo per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCalcioNews : Chiara Biasi, esce dall’oceano e il bikini è esagerato: sei stupenda - ExpressGlobo : RT @LaAndre7: Chiara Biasi Io con i con i pantaloni rossi. pantaloni… - hrhmeghandaily : Chiara Biasi pubblica mazzo di fiori ricevuto dalla Ferry e Fedez. Direi che possono ricominciare a postare insieme… - _manu_InTheEnd : @biasi_lorena @denada_lily Non è ancora chiara tutta la dinamica in effetti. - biasi_lorena : @AncoraMarina65 A me piaceva tanto la spirale (si chiama così?) quella grigio chiara e scura -