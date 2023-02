(Di martedì 28 febbraio 2023) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbo? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LoSlalom : Oggi Claudio Chiappucci compie 60 anni. Questa è la storia del suo scriteriato pedalare, in fuga dai ragionieri e d… - Gazzetta_it : Chiappucci, 60 anni a New York: “Io, attaccante nato. La rivalità con Bugno e poi arrivò Pantani” - cripiccinelli : RT @Cyclingtimenews: #compleanno ?? Milano Sanremo 1991 #AUGURI ???? a... Claudio Chiappucci (60 anni) ???? - Jonhf46 : RT @Cyclingtimenews: #compleanno ?? Milano Sanremo 1991 #AUGURI ???? a... Claudio Chiappucci (60 anni) ???? - __DavidGM : RT @Cyclingtimenews: #compleanno ?? Milano Sanremo 1991 #AUGURI ???? a... Claudio Chiappucci (60 anni) ???? -

Più o meno nello stesso periodo sulle strade del Belpaese impazza un altro Diavolo: Claudioè il lampo che il 23 marzo 1991 illumina la Milano - Sanremo. Non perderti le Newsletter di ...ROMA " Buon compleanno, El Diablo: Claudiocompie domani, martedì 28 febbraio, sessant'. Professionista dal 1985 al 1998, l'ex campione di Uboldo vanta nella sua nutrita bacheca una Milano - Sanremo, due Giri del Piemonte, tre ...... restano fuori invece14 che hanno cercato il bis - è poco sopra i 48. Su 80 le new entry sono ... Restano fuori anche i ciclisti Claudio(candidato a Monza nella lista Moratti) e Sonny ...

Chiappucci, 60 anni a New York: “Io, attaccante nato. La rivalità con Bugno e poi arrivò Pantani” La Gazzetta dello Sport

Il diablo Claudio e il traguardo festeggiato nella Grande Mela: “Il ciclismo è uno scatto in salita tra due ali di tifosi...” ...“Non compio 60 anni, bensì trenta più trenta”. La frase è in linea col personaggio che in effetti i 60 anni li porta con grande slancio. Claudio Chiappucci è nato il 28 febbraio 1963 a Uboldo, ha spes ...