Chi ha votato alle primarie Pd | il sondaggio che svela il retroscena

(Di martedì 28 febbraio 2023) Ledem hanno decretato il successo di Elly Schlein che è diventata il nuovo segretario del Partito Democratico. Ma chi hadavvero nei gazebo montati nelle strade d'Italia. IlNoto non ha dubbi e, secondo le sue rilevazioni, solo metà degli elettori avevanoPdelezioni politiche dello scorso settembre. Ben il 22% degli elettori (quasi 1 su 4) proveniva dfila pentastellate. E di questi, il 13% haSchlein che, quindi, deve proprio tanto ai simpatizzanti del Movimento Cinque Stelle. Il soccorso rosso e pentastellato dietro il successo di Elly Schlein? I sospetti di molti ora assumono una veste numerica grazie alrealizzato da Noto Sondaggi, per Porta a Porta, sulle recenti ...

Chi ha votato Elly Schlein e a chi parlerà la nuova segretaria del Pd Radio Città Fujiko

