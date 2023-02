“Chi era quella donna al suo fianco” Maria De Filippi | era con lei ai funerali di Costanzo

(Di martedì 28 febbraio 2023) Lunedì 17 febbraio si sono svolti idi Maurizio. Il corteo funebre, partito dal Campidoglio dove sabato e domenica è stata allestita la camera ardente, è giunto alla chiesa dopo un lungo viaggio per le vie di Roma che ha toccato anche il quartiere Prati, dove il giornalista e conduttore viveva e lavorava. Dopo iil corteo funebre per Maurizioè arrivato fino al teatro Parioli, ‘tempio’ del suo longevissimo talk show. Poi l’ultimo viaggio fino al cimitero del Verano dove il giornalista e conduttore è stato tumulato. Maurizioè morto lo scorso venerdì 24 febbraio ad 84 anni nella clinica Paideia di Roma, dove era ricoverato da qualche settimana. Leggi anche: Maurizio, ora chi prende il suo posto in televisione? Qualcuno fa nomi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @Rainbow25029067 Caro signore, qui c'è il trattato di Dublino attualmente in vigore. Controlli la data e vada a ved… - vladiluxuria : Sono andata a votare alle #primariepd2023 #primarie #Pd nella scheda da compilare c’era da barrare la casella M/F c… - mentecritica : C'è stato un tempo in cui sono stato felice. Lo dico per chi, in questo momento, pensa che una condizione del gener… - winteriscomving : RT @ciceronemio: Etna è disabile perché è stata investita È una cucciola ancora, non ha nemmeno un anno Il suo carrellino le è stato ruba… - Satryland59 : RT @Moonlightshad1: Il 'bastardi' di Saviano era offensivo e chi oggi è a capo del governo esercita un enorme abuso di potere portandolo in… -

...quella dell'attico di Tarcisio Bertone) raccontate per la prima volta nel 2015 dai libri Avarizia (firmato dascrive) e Via Crucis di Gianluigi Nuzzi, che dimostravano come la chiesa non...... ha risposto: 'Io sono amareggiato da sindaco, da cittadino, da tifoso mauna cosa che avevamo ... la vicenda è da portare come caso di studio asi avvicina alla pubblica amministrazione per ......vicepremier Salvini ha espresso "solidarietà a donne e uomini della Guardia costiera" contro "osa metterne in dubbio l'impegno, lo sforzo e la straordinaria professionalità". Eppure nel 2015...

Naufragio migranti Crotone, Guardia Costiera: "Nessuna segnalazione da chi era a bordo" Adnkronos

Daniele Scardina, noto anche come "King Toretto", 30enne pugile star di Rozzano, nel milanese, già fidanzato di Diletta Leotta, che non combatte dal k.o. subito ad opera del romano Giovanni De Carolis ...Daniele Scardina, noto anche come "King Toretto", 30enne pugile star di Rozzano, nel milanese, già fidanzato di Diletta Leotta, che non combatte dal k.o. subito ad opera ...