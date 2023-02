Chi è "l'americano amico della Russia": Putin lo premia, imbarazzo a Hollywood | Guarda (Di martedì 28 febbraio 2023) C'è un americano, molto famoso, che Vladimir Putin considera così amico da voler premiare con cerimonia ufficiale. Steven Seagal, divo di Hollywood e icona del cinema "muscolare" a stelle e strisce tra anni Ottanta e Novanta, celebre anche per il look un po' trash (il mitico codino) e la relazione con la bellona da calendario Kelly Lebrock. A 70 anni suonati, da tempo sembra aver messo in secondo piano il cinema a favore di una bizzarra carriera diplomatica. Prima della guerra in Ucraina, era stato nominato inviato speciale della Russia negli Stati Uniti, una sorta di ambasciatore culturale. Incarico che già aveva creato un certo imbarazzo nel mondo vip americano, e pure nelle autorità. Ora, secondo quanto ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) C'è un, molto famoso, che Vladimirconsidera cosìda volerre con cerimonia ufficiale. Steven Seagal, divo die icona del cinema "muscolare" a stelle e strisce tra anni Ottanta e Novanta, celebre anche per il look un po' trash (il mitico codino) e la relazione con la bellona da calendario Kelly Lebrock. A 70 anni suonati, da tempo sembra aver messo in secondo piano il cinema a favore di una bizzarra carriera diplomatica. Primaguerra in Ucraina, era stato nominato inviato specialenegli Stati Uniti, una sorta di ambasciatore culturale. Incarico che già aveva creato un certonel mondo vip, e pure nelle autorità. Ora, secondo quanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cdghietta : RT @claudiomontar: Non abbiamo mai visto un tale interesse verso gli Usa da parte delle aziende EU negli ultimi 20 anni. Si aprono uffici… - LucianoDavite : @la_lagigogin Ma chi è quel coglione che ha interesse a spiarmi, americano o cinese che sia? Cosa crede di trovare?… - Zingara98446058 : @patrizia @PTovvv @Malefici777 @PattyPeixinha @vladiluxuria A parte che non c'entra con l'obiezione che sia un uso… - IaconaRiccardo : RT @ciriacomerolli: incentivi a chi investe sul mercato americano. #presadiretta - Luca10355470 : RT @claudiomontar: Non abbiamo mai visto un tale interesse verso gli Usa da parte delle aziende EU negli ultimi 20 anni. Si aprono uffici… -