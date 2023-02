Chi è Daniele Scardina: pugile star, ex di Diletta Leotta e con la passione per Mike Tyson (Di martedì 28 febbraio 2023) Daniele Scardina ricoverato d'urgenza dopo un malore in allenamento. Il pugile 30enne è stato operato alla testa all'Humanitas di Rozzano e versa in condizioni critiche. Si è sentito male nel ... Leggi su leggo (Di martedì 28 febbraio 2023)ricoverato d'urgenza dopo un malore in allenamento. Il30enne è stato operato alla testa all'Humanitas di Rozzano e versa in condizioni critiche. Si è sentito male nel ...

