Chelsea | un big è pronto a partire

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... calciomercatoit : ?? #Chelsea, brutto infortunio per #ThiagoSilva: infortunio al legamento del ginocchio - MCalcioNews : Clamoroso Sterling, arriva in Italia: una big lo compra dal Chelsea - kaderunic : @DomeTavaFr L' unica cosa che mi rende un po' più tranquillo è che le big di Premier a livello di ala offensive son… - Slyilredeiladri : @Zoroback_023 @elliott_il Un punto a favore è che in Premier per quanto riguarda le punte tranne United e Chelsea l… - RSIsport : ????? In Bundesliga il Bayern fa suo il big match con l'Union. In Premier ?????????????? il Tottenham batte il Chelsea mentr… -

Commenta per primo Raheem Sterling non sta attraversando un bel periodo a Stamford Bridge . Il suo ruolo è sempre più ai margini della squadra e la possibilità di lasciare ilè molto più di una semplice idea. Secondo il Daily Mail , l' Arsenal vuole approfittare di questa situazione e completare il trasferimento , come ha provato la scorsa estate, poiché Arteta ...Il primomatch che salterà Thiago Silva è- Borussia Dortmund., brutto infortunio per Thiago SilvaIl difensore brasiliano ex Milan non ci sarà al ritorno degli ottavi di Champions,......giungere agli ottavi ha dovuto superare due ossi duri comee Arsenal: è infatti alquanto inusuale - ma non impossibile, non essendoci teste di serie in questa competizione - che capitino...

Premier League, domani big match tra Tottenham e Chelsea Sportitalia

Its the worst Ive seen at Chelsea in over 20 years. I was at the game against Spurs and thats the most hostile Ive ever heard it among the Chelsea support. I think Graham Potter will get the next two ...However, he is one of a number of Chelsea players with a contract expiring in 2024 and ... the situation with Kovacic has alerted Man City with Pep Guardiola understood to be a big fan of the Croatian ...