Chelsea, infortunio al ginocchio per Thiago Silva: c’è interessamento dei legamenti (Di martedì 28 febbraio 2023) “Dopo essersi infortunato al ginocchio nel primo tempo della partita di domenica contro il Tottenham Hotspur, Thiago Silva si è sottoposto ad un’ulteriore valutazione al suo ritorno al centro di allenamento lunedì. I risultati della risonanza hanno confermato l’interessamento dei legamenti del ginocchio di Thiago che ora lavorerà a stretto contatto con il dipartimento medico del club durante la sua riabilitazione per tornare in azione il prima possibile”. Questo il comunicato del Chelsea sulle condizioni del difensore Thiago Silva, che dovrà saltare le partite contro Leeds e Borussia Dortmund. Un guaio in più per la squadra di Potter che sta facendo i conti con una crisi di risultati che sta penalizzando il rendimento ... Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) “Dopo essersi infortunato alnel primo tempo della partita di domenica contro il Tottenham Hotspur,si è sottoposto ad un’ulteriore valutazione al suo ritorno al centro di allenamento lunedì. I risultati della risonanza hanno confermato l’deideldiche ora lavorerà a stretto contatto con il dipartimento medico del club durante la sua riabilitazione per tornare in azione il prima possibile”. Questo il comunicato delsulle condizioni del difensore, che dovrà saltare le partite contro Leeds e Borussia Dortmund. Un guaio in più per la squadra di Potter che sta facendo i conti con una crisi di risultati che sta penalizzando il rendimento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Chelsea, infortunio al ginocchio per #ThiagoSilva: c'è interessamento dei legamenti - gegiomilanista : @GRGR_HS @Pirichello Ma per Londra cosa? Eventuale ritorno di quarti di finale contro il chelsea? Voi non lo sapete… - LeBombeDiVlad : ???? #BorussiaDortmund, si ferma #Adeyemi: salta il ritorno contro il #Chelsea dopo il super gol dell'andata ??… - DIRETTADCM : ??ULTIM’ORA ?? A causa di un infortunio alla coscia rimediato contro l’#HerthaBerlino, Karim #Adeyemi salterà il rito… - enzlorenz3 : @IMBili8 @cippiriddu @totofaz lukaku non gioca una partita ad intensità elevata credo dall'anno di conte o sbaglio?… -