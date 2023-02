Che delusione Belen e i funerali di Costanzo | scoppia la bufera

(Di martedì 28 febbraio 2023) L'assenza diRodriguez aidi Maurizio, scomparso venerdì scorso all'età di 84 anni, ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti sui social. Qualcuno non avrebbe apprezzato nemmeno il silenzio social della showgirl argentina, che al giornalista romano non avrebbe dedicato nessun messaggio pubblico. E così, sotto al suo ultimo post su Instagram, sono comparsi vari commenti negativi al riguardo. A quanto pare, nessuno ha pensato al fatto che forse la conduttrice abbia espresso la sua vicinanza a Maria De Filippi in privato. Le due infatti si conoscono da anni e avranno sicuramente un rapporto stretto. Non è detto, infatti, che chi non abbia pubblicato nulla sui social non abbia fatto sentire la propria vicinanza alla moglie diin altri modi. Questo, però, non sembra importare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MyToldo : @GiorgiaMeloni Che cosa è rimasta di quella opposizione durissima? Niente, non è cambiato nulla rispetto al passato… - Lunapallida5 : RT @__ndre___: #gfvip #DENZZZERS #danieledalmoro #oriele per chi non capisce la delusione di Daniele verso forum (ma in parte anche tarazzi… - millywo : @ferrarailgrasso Ma cosa le è successo? Che delusione ?????????????????? - luigina_sibilla : @GuidoCrosetto @ellyesse Ma quale democrazia @GuidoCrosetto… voi state TUTTI ignorando ciò che la gente vuole, cio… - amadablam63 : RT @SilvanaVolpice2: #opzionedonna @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni Che delusione..poca considerazione e..tanta attesa -

...un renele ha impedito di andare avanti nei suoi impegni lavorativi. GfVip, panico in studio: 'È svenuta'. Caos tra il pubblico, cosa è successo durante la puntata Funerali di Costanzo,...... tra i commenti al suo ultimo post sui social, alcuni utenti hanno scritto: 'Come mai nel rispetto di Maria non è andata' , 'Nemmeno mezza storia o post dedicata a Maurizio' , 'Tu ...'Come mai nel rispetto di Maria non è andata' , 'Nemmeno mezza storia o post dedicata a Maurizio' , 'Tu chiaramente al funerale di Maurizio non sei andata eh' e ancora 'Vedrete...

Gasparri su Ardita: «Che delusione la sua conversione sul 41 bis» Il Dubbio

E' la più grossa delusione dell'anno anche per colpa sua. Inconcepibile che la Juve abbia sopportato questa situazione. Siamo a marzo e non lo si è mai visto, è incredibile. Io avrei fatto un taglio d ...Naoki Yoshida, Hirosi Takai, Ryota Suzuki e Koji Fox raccontano Final Fantasy 16: che cos'è la saga di Final Fantasy per gli sviluppatori del sedicesimo episodio.