“Che colpo basso”, Maurizio Lastrico scoppia in lacrime: lo sfogo inaspettato in diretta (Di martedì 28 febbraio 2023) Tra gli ospiti coinvolti nella scorsa puntata di Da noi… a ruota libera c’è stato anche Maurizio Lastrico. L’attore, comico e cabarettista genovese, nel corso degli anni, ci ha abituato alla sua proverbiale ironia. Ciononostante, nello studio del talk show di Rai Uno, ha offerto un lato inedito di sé, scoppiando in lacrime per via di … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 28 febbraio 2023) Tra gli ospiti coinvolti nella scorsa puntata di Da noi… a ruota libera c’è stato anche. L’attore, comico e cabarettista genovese, nel corso degli anni, ci ha abituato alla sua proverbiale ironia. Ciononostante, nello studio del talk show di Rai Uno, ha offerto un lato inedito di sé,ndo inper via di … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LoPsihologo : Il 'colpo di fulmine' non è sempre una cosa positiva. A volte è il segnale che il nostro cervello riconosce in una… - MarioManca : Le ultime Stories sul profilo Instagram di #Fedez sono un colpo al cuore: fatica ad articolare le parole, gli trema… - ZZiliani : Dunque il mondo-Juve scopre di colpo che le 'manovre stipendi' sono per il club un punto debole: in effetti, da sol… - EspositoNa : RT @tizianamaiolo: Succedono cose strane. Gli iscritti a un partito votano il proprio segretario. Poi arrivano degli altri, non appartenent… - cocola122 : RT @Frances83659171: 'Non conosciamo l'avvenire, non ne riceviamo il colpo: ce lo nascondiamo, ma ci culliamo con lui, entriamo da sonnambu… -