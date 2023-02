ChatGpt non sa nulla di calcio (Di martedì 28 febbraio 2023) Quale squadra ha vinto i mondiali in Qatar? Chi allenava il Napoli quando ha vinto il suo secondo scudetto? Anche se può comporre testi articolati ed elaborare informazioni complesse, il chatbot sembra non essere aggiornata sugli avvenimenti che riguardano il mondo del pallone Leggi su wired (Di martedì 28 febbraio 2023) Quale squadra ha vinto i mondiali in Qatar? Chi allenava il Napoli quando ha vinto il suo secondo scudetto? Anche se può comporre testi articolati ed elaborare informazioni complesse, il chatbot sembra non essere aggiornata sugli avvenimenti che riguardano il mondo del pallone

