Cessione Duvan Zapata | annuncio inaspettato | soluzione sorprendente

(Di martedì 28 febbraio 2023), il bomber nerazzurro potrebbe concludere la sua esperienza a Bergamo giù a giugno:, le parole dell’agente. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Frenato dagli infortuni, non è stata sicuramente una buona stagione per. Il bomber dell’Atalanta ha giocato pochissimo e si è dovuto fermare più volte a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

...a giugno 2024 e per questo motivo il Manchester United è pronto a discutere della sua, ... Il nome in cima alla lista dei granata sarebbe quello diZapata , che all'Atalanta ormai non ...Commenta per primo Il Torino puntaZapata . Secondo Tuttosport, Juric ha messo il colombiano in cima alla sua lista dei desideri, prima ancora di Nzola . L'Atalanta ha aperto alladel bomber.

Duvan Zapata ai saluti L'agente: "Vedremo in estate" numero-diez.com

Torino, il grande sogno per l'attacco è Duvan Zapata Sportitalia

Inter: in attacco piacerebbe Martial per giugno. Il Torino penserebbe a Duvan Zapata Blasting News Italia

Zapata lascia l'Atalanta e resta in Serie A: svolta al fantacalcio FantaMaster

Zanetti, patron Segafredo: "Siamo stati interpellati per investire nella ... numero-diez.com

Ai granata manca un vero e proprio centravanti e per questo motivo il club di Urbano Cairo avrebbe messo gli occhi su Duvan Zapata ... il Manchester United è pronto a discutere della sua cessione, ...Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la prima pagina di Calciomercato.com, per avere subito tutte le notizie che cerchi. Ricevi nel browser le notifiche della tua squadra preferita.