Cessione dei crediti, audizione di Confindustria (Di martedì 28 febbraio 2023) ROMA – Mercoledì 1° marzo la Commissione Finanze della Camera svolgerà, in videoconferenza, l’audizione dei rappresentanti di Confindustria, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di Cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13,45. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 28 febbraio 2023) ROMA – Mercoledì 1° marzo la Commissione Finanze della Camera svolgerà, in videoconferenza, l’dei rappresentanti di, nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del decreto 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia dideidi cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 13,45. L'articolo L'Opinionista.

