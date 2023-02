Cessione dei bonus edilizi e sconto in fattura: cosa cambia col nuovo decreto (Di martedì 28 febbraio 2023) Dal 17 febbraio 2023, con l’entrata in vigore del D.L. n. 11/2023 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio, non è più possibile esercitare l’opzione della Cessione del credito d’imposta o dello sconto in fattura per le agevolazioni fiscali derivanti dai bonus edilizi. La novità riguarda il superbonus e tutti gli altri bonus casa ordinari cedibili, ovvero gli interventi relativi al recupero del patrimonio edilizio (bonus ristrutturazioni), all’efficienza energetica (ecobonus), all’adozione di misure antisismiche (sismabonus), al bonus facciate, all’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e all’abbattimento delle ... Leggi su bergamonews (Di martedì 28 febbraio 2023) Dal 17 febbraio 2023, con l’entrata in vigore del D.L. n. 11/2023 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio, non è più possibile esercitare l’opzione delladel credito d’imposta o delloinper le agevolazioni fiscali derivanti dai. La novità riguarda il supere tutti gli altricasa ordinari cedibili, ovvero gli interventi relativi al recupero del patrimonioo (ristrutturazioni), all’efficienza energetica (eco), all’adozione di misure antisismiche (sisma), alfacciate, all’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici e all’abbattimento delle ...

