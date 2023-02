Centola | abitazione in fiamme | salvate mamma e figlia

(Di martedì 28 febbraio 2023) Attimi di panico questa mattina, martedì 28 febbraio, a, dove un incendio è divampato all’interno di un appartamento. Secondo una prima ricostruzione, lesarebbero scaturite dal malfunzionamento di un caminetto. All’interno dell’appartamento c’erano – come riporta Salerno Today – una donna e sua, che sono state tempestivamentedai volontari della Protezione Civile allertati dai residenti. Inoltre, sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco che tempestivamente hanno domato le. I danni dell’sono ingenti ma fortunatamente le due donne sono state messe in salvo e trasportate velocemente all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per accertamenti. Segui ZON.IT su Google News.

